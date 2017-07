Corpos de casal desaparecido há 75 anos são encontrados em geleira

Os corpos congelados de um casal suíço que desapareceu há 75 anos nos Alpes foram encontrados em uma geleira que está encolhendo, divulgou a mídia suíça no dia 18 de julho.

Marcelin e Francine Dumoulin, pais de 7 crianças, haviam ido ordenhar vacas em um pasto acima de Chandolin, no Cantão Valais (Suíça), no dia 15 de agosto de 1942. O homem e a mulher, que na época tinham 40 e 37 anos, viviam em uma vila a cerca de 30km de distância do local onde eles foram encontrados.

De acordo com a mídia local, os corpos foram encontrados no dia 13 de julho por um funcionário de um ski resort, a uma altitude de 2.615 metros. Os corpos estavam perto um do outro e, entre seus pertences, estavam seus documentos de identidade.

Segundo a polícia local, os corpos estavam preservados em boas condições e é provável que os dois tenham caído em uma fenda no gelo.

“Passamos todas as nossas vidas procurando por eles, sem parar. Acreditávamos que, algum dia, poderíamos dar a eles um funeral digno”, disse a filha mais nova do casal, Marceline Udry-Dumoulin ao jornal local Le Matin.

“Posso dizer que, após 75 anos de espera, essa notícia nos dá um profundo senso de calma”, salientou a filha de 79 anos.

Segundo a mídia local, as geleiras que estão recuando podem levar à descoberta de mais pessoas desaparecidas futuramente.

Fonte: Yomiuri, NHK Imagem: Yomiuri