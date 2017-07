 ‘Ataque a qualquer lugar da Terra’, anunciou a Coreia do Norte

A agência de notícias da Coreia do Norte, através do Jornal do Partido dos Trabalhadores (Rodong Sinmun), anunciou nesta segunda-feira (3) que pode atacar qualquer lugar da Terra.

Para os norte-coreanos 3 de julho é a data de fundação da Armada de Foguetes Estratégicos, em 1999, estabelecida pelo então Secretário Geral Kim Jong II. Em junho do ano passado esse dia foi promulgado como data comemorativa.

Na edição desta segunda-feira, o jornal trouxe uma matéria alusiva à data com a seguinte frase: “é possível fazer o ataque com míssil, conforme desejado, em qualquer lugar do Planeta, sendo que o rastreamento é impossível por causa da rápida implantação”.

A matéria traz palavras de elogio e orgulho de Kim Jong-un em relação à evolução do exército e ao desenvolvimento da força de armas nucleares do seu país.

Estados Unidos e Japão vão pressionar a Coreia do Norte

A NHK noticiou que nesta segunda-feira, por volta das 9h00, que o primeiro-ministro Shinzo Abe conversou por cerca de 30 minutos com o presidente americano Donald Trump. Os dois líderes fecharam um acordo para aumentar a cooperação e pressionar a Coreia do Norte, tendo como aliada a vizinha do sul. Os 3 vão se encontrar pessoalmente na próxima cúpula do G20 em Hamburgo, Alemanha, nos próximos 7 e 8 deste mês.

Fontes: NHK, Sputnik Asia e Sankei Foto ilustrativa: Sputnik