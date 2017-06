Veículo atropela pedestres e deixa vários feridos em Londres

Vários pedestres ficaram feridos após serem atingidos por uma van em um “incidente de grandes proporções” próximo a uma mesquita em Londres nesta segunda-feira (19).

Segundo testemunhas, um veículo avançou em direção às pessoas na região do Finsbury Park logo após a meia-noite (horário local).

“Da janela eu comecei a ouvir muitos gritos e havia muito caos no lado de fora”, disse à BBC uma mulher que mora no lado oposto do local do incidente.

“Havia uma van branca parada no lado de fora da mesquita na área do Finsbury Park que pareceu ter atingido os fiéis que deixavam o local após realizarem suas orações”.

Imagens mostraram pessoas caídas no asfalto e uma multidão enfurecida em volta de um homem que acredita-se ser o motorista.

“Oficiais estão na cena do incidente juntamente com outros serviços de emergência”, disse um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres. “Há várias vítimas e uma pessoa foi presa”.

Não houve indicação imediata que o incidente no Finsbury Park esteja relacionado a terrorismo, divulgou o Independent.

Esse foi o terceiro maior incidente em semanas para os serviços de emergência locais após o ataque na Ponte de Londres, em que uma van avançou em direção aos pedestres e homens saíram do veículo atacando as pessoas com facas e o incêndio na Grenfell Tower, que deixou ao menos 58 mortos.

Police arrive on the scene to respond to an incident where a vehicle has collided with pedestrians in London https://t.co/PyvVHDaEmO pic.twitter.com/ykp4UmlU6d — CNN (@CNN) June 19, 2017

Fonte: Independent Imagem: ANN