Temperaturas superiores a 45ºC matam 360 pessoas na Índia

Desde o fim do mês passado, a Índia e o Paquistão vêm enfrentando ondas de calor por vários dias seguidos. Máximas superiores a 45ºC estão sendo registradas.

Em Turbat, região ao sudoeste do Paquistão, foi registrada a temperatura de 53.5ºC, a maior já observada no país. Na Índia, máximas de 48ºC e 47ºC foram registradas ao norte do país e em Nova Deli, respectivamente.

As temperaturas não estão diminuindo muito durante a noite e algumas regiões estão enfrentando temperaturas mínimas de 35ºC.

Devido a esse calor intenso, muitas pessoas estão morrendo por insolação. Segundo o governo local da Índia, foi confirmada a morte de 360 pessoas que estavam trabalhando ao ar livre em locais como plantações e canteiros de obras.

Segundo as autoridades meteorológicas da Índia, esse calor continuará por mais uma semana. As autoridades locais estão alertando os cidadãos a não saírem de casa.

No ano passado, a Índia e o Paquistão enfrentaram temperaturas intensas que deixaram 3.000 mortos no total.

