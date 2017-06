Polícia resgata mulher que estava acorrentada pelo pescoço dentro de container

Em novembro do ano passado, a polícia resgatou uma mulher que estava acorrentada pelo pescoço por uma corrente dentro de um container. O incidente ocorreu em uma fazenda da Carolina do Sul, EUA. As imagens foram divulgadas pela polícia recentemente.

Após escutar os gritos de uma mulher, os investigadores foram regatá-la. Primeiramente, os investigadores tiveram que abrir o container de metal com uma serra elétrica.

Quando os policiais entraram no local, eles encontraram a mulher acorrentada pelo pescoço. A mulher e seu namorado estavam desaparecidos há 2 meses na época.

A partir do testemunho da mulher, a polícia conseguiu prender e indiciar o proprietário da fazenda, Todd Kohlhepp, que confessou o assassinato de 7 pessoas e o rapto da mulher.

No dia 26 do mês passado, Kohlhepp foi sentenciado à prisão perpétua pois foi poupado da sentença de morte ao confessar os crimes.

A notícia foi divulgada hoje pela ANN News. Assista ao vídeo abaixo.

Fonte: ANN News