Polícia prende homem que causou acidente e saiu nu pelas ruas

Um homem nu, que foi preso em Ocala (Condado de Marion, no estado da Flórida), urinou no veículo pessoal de um policial e chutou um carro de patrulha, segundo o Escritório do Xerife do Condado de Marion.

Andrew Humphires (18) causou um acidente de trânsito perto da autoestrada “U.S Highway 441”, por volta das 19h45. “Era quarta-feira e o indivíduo perambulava pela cidade”, disseram os policiais. Detalhes do acidente, incluindo se Humphries estava dirigindo nu, não foram divulgados.

Uma testemunha contou à Patrulha Rodoviária da Flórida que Humphries teria andado em direção a um veículo no Escritório do Xerife do Condado de Marion, puxou a alça da porta do carro e urinou nele quando percebeu que não conseguiria entrar no veículo, disse o relatório policial. Aproximadamente US$700 em danos foram causados ao veículo, que pertence a um policial.

Um outro policial encontrou Humphries andando nu no bloco 8900 da rodovia “South Highway 441” às 19h56. O vídeo do encontro policial mostrou Humphries tentando abrir a porta do lado do motorista.

“Pessoas normais em seu estado normal não tentariam abrir a porta do motorista de um carro policial. Além disso, você está absolutamente nu, meu chapa, outra coisa que não é normal”, disse o policial.

Humphries negou que utilizou qualquer tipo de narcótico. Segundos depois, dentro do carro da polícia, o suspeito começou a gritar e chutar a porta do carro de patrulha, disse o policial. Humphries causou aproximadamente US$1.000 em danos ao carro policial, segundo as mídias locais.

Uma outra investigação está sendo conduzida sobre o acidente que Humphries está envolvido.

