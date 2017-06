Massivo ciberataque atinge a Europa

A agência da polícia da União Europeia informou que um massivo ciberataque afetou escritórios do governo e empresas, principalmente na Europa.

A Europol informou na terça-feira (27) que o ataque envolveu o ransomware, um vírus de computador que impede as pessoas de acessar seus dados até que elas paguem valores aos hackers.

A agência está alertando usuários de computador e coletando informações sobre o incidente, que também se espalhou para os Estados Unidos.

O Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia disse que o ataque atingiu escritórios do governo, assim como setores bancários e da telecomunicação. Também foi informado que cartões de banco ficaram inutilizáveis em alguns supermercados na capital, Kiev.

A mídia do país divulgou que o ataque afetou um sistema para verificação de radiação no local do desastre nuclear de Chernobyl e que funcionários tiveram que fazer as checagens manualmente.

O ransomware foi usado em um ciberataque global em maio. Centenas de milhares de computadores foram infectados, afetando sistemas que prejudicaram o tratamento de pacientes em hospitais na Grã-Bretanha e forçando uma montadora francesa a suspender a produção.

Fonte: NHK Imagem: ANN