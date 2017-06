Japão alerta seus cidadãos em Londres após ataque terrorista

O governo japonês emitiu no domingo (4) um alerta de viagem a seus cidadãos para que evitem ir a locais os quais chama de alvos potenciais em Londres, incluindo destinos turísticos, lojas de departamento, supermercados, locais de concerto e comícios políticos.

O alerta ocorre após ataques que ocorreram na London Bridge e próximos ao Borough Market que deixaram 7 mortos e 48 hospitalizados na noite de sábado (3).

O Ministério de Relações Exteriores disse que os visitantes japoneses devem “ficar atentos aos seus arredores e sair rapidamente dos locais se quaisquer sinais suspeitos forem vistos”.

Esse foi o terceiro ataque no Reino Unido em vários meses.

Em março, um britânico convertido ao Islã avançou sobre as pessoas dirigindo um veículo na Westminster Bridge, deixando 4 mortos. Depois, matou um policial a facadas no lado de fora do Parlamento.

No dia 22 de maio, um homem-bomba matou 22 pessoas e deixou dezenas de feridos em um concerto da cantora Ariana Grande realizado em Manchester. Após o ataque, o nível oficial de ameaça de terrorismo britânico foi elevado para “crítico”, indicando que um ataque pode estar iminente. Vários dias depois o nível foi reduzido para “severo”, quando um ataque é altamente provável.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK