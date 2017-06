Incêndio de grande proporção deixa muitos feridos em Londres

Por volta da 1h00 do dia 14, um edifício de 27 andares localizado no oeste de Londres começou a pegar fogo. O incêndio se alastrou e todo o prédio ficou coberto por chamas.

Quarenta ambulâncias e 200 bombeiros foram acionados. Contudo, mesmo após três horas de atividade, o fogo ainda não havia sido extinto. Segundo a polícia, houve muitos feridos no incidente, principalmente por inalação da fumaça.

As mídias locais informaram que ainda havia pessoas presas dentro do prédio. Os residentes próximos ao local foram evacuados porque a parede externa do arranha-céu estava desabando.

As imagens tiradas do incidente mostram o prédio em chamas e a fumaça negra subindo aos céus.

Segundo a homepage da empresa de gestão do arranha-céu, o prédio foi construído em 1974 e possui 120 apartamentos. O prédio estava passando por uma grande reforma para renovar o sistema de aquecimento, trocar as janelas e reformas nas paredes.

Não foram publicadas informações sobre a estimativa de mortos e feridos nem sobre a causa do incêndio.

Fonte: NHK News Imagens: Sankei Shimbun e NHK News