Facebook atinge oficialmente a marca de 2 bilhões de usuários

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou o marco na rede social na terça-feira (27). “Desde esta manhã, a comunidade do Facebook, agora, tem oficialmente 2 bilhões de pessoas!”, disse Zuckerberg em seu post. “Estamos progredindo em conectar o mundo, e agora vamos trazer o mundo para mais perto”.

A declaração ocorre poucos dias após a primeira Cúpula da Comunidade do Facebook em Chicago, onde Zuckerberg revelou um conjunto de novas ferramentas para facilitar o trabalho de admins de grandes grupos da rede social, para crescer e auxiliar suas comunidades. Mais de 1 bilhão de pessoas usam grupos do Facebook a cada mês, tornando-as um componente fundamental da rede social.

O marco sem precedentes do Facebook pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com problemas globais e democratizar o acesso às pessoas e conhecimento. No entanto, cita a matéria da Forbes, a influência da rede social também ocorre repleta de um conjunto de desafios de teor ético.

A empresa navega em tudo de forma contínua, desde como moderar “lives” com conteúdo violento e delicado a lidar com grupos extremistas e terroristas que mobilizam no app e como determinar quais fontes de informação e perspectivas políticas habitam os feeds personalizados dos usuários.

A marca de 2 bilhões é uma prova da habilidade do Facebook em procurar e manter usuários através dos mercados em desenvolvimento e emergentes. Apesar da escala do Facebook, a empresa conseguiu sustentar um crescimento impressionante de usuários.

A atividade de usuários no pacote de app do Facebook também continua crescendo. Mensalmente, os apps de mensagens de propriedade do Facebook, o WhatsApp e o Messenger, ambos têm mais de 1,2 bilhão de usuários ativos, e o Instagram conta com mais de 700 milhões.

