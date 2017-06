Empresa constrói elevador tão rápido que poderia “chegar ao topo do Monte Fuji em 3 minutos”

Contudo, o elevador não vai estar em operação no Japão.

Fora do arquipélago japonês, a Hitachi é mais conhecida como uma fabricante de televisores, computadores e outros aparelhos eletrônicos. No entanto, a empresa está atualmente envolvida em uma ampla variedade de esforços da engenharia mecânica, incluindo a fabricação e instalação de elevadores.

Considerando que os elevadores vêm sendo um característica padrão de altos edifícios por gerações, seus designs podem não parecer com os testes de mentes científicas mais difíceis, mas a Hitachi não está fabricando apenas ao reciclar esquemas antigos.

A empresa está trabalhando em maneiras de construir elevadores mais rápidos e mais seguros nunca antes vistos, e no processo está estabelecida uma nova velocidade recorde.

Um elevador fabricado pela Hitachi registrou recentemente uma velocidade ascendente de 1.260m/min, ou 75.6km/h. Em termos de ascensão vertical, seria chegar ao topo do prédio do Empire State em Nova York em somente 18 segundos, e todo o caminho ao topo do Monte Fuji em apenas 3 minutos.

Conservacionistas, no entanto, ficarão felizes em saber que a Hitachi não tem planos de instalar um elevador no Monte Fuji. Ao invés disso, o elevador super-rápido estará em operação no Centro Financeiro CTF em Guanghzou, na China, que se estende a 530m em direção ao céu.

A meta original era para o elevador atingir uma velocidade máxima de 1.200m/min, mas ao exceder aquela marca o elevador da Hitachi consegue bater a velocidade de 1.230m/min do elevador de sua rival, da japonesa Mitsubishi, que está em uso na Torre de Shangai, tornando o elevador da Hitachi o mais rápido do mundo.

