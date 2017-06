Coreia do Norte continua fortalecendo relações com a Rússia

A Coreia do Norte disse que concordou em iniciar um programa de intercâmbio do ministério de relações exteriores com a Rússia. O Norte está cada vez mais frustrado com a China, que se opõe aos programas nuclear e de mísseis de Pyongyang.

A Korean Central News Agency divulgou na terça-feira (6) que altos funcionários norte-coreanos e russos se encontraram em Moscou na segunda-feira a convite da Rússia.

A agência estatal de notícias norte-coreana mencionou que os dois países trocaram opiniões sobre a Península Coreana e discutiram sobre como promover relações mútuas.

A reportagem também citou que o vice-ministro russo de relações exteriores, Igor Morgulov, e o embaixador da Coreia do Norte na Rússia, Kim Hyung Joon, assinaram um documento que se comprometem a fortalecer as relações através de contato próximo e cooperação. O planejado programa de intercâmbio ocorrerá neste ano e no próximo.

Uma nova rota regular de ferry foi inaugurada em maio entre os dois países. A Coreia do Norte emitiu uma declaração posteriormente dizendo que fortaleceria a cooperação econômica com a Rússia.

O vice-ministro norte-coreano das relações exteriores Han Song Ryol e o embaixador da Coreia do Norte na Rússia também se encontraram para discutir a situação na Península Coreana.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou uma resolução na última sexta-feira para expandir as sanções contra o Norte. Pyongyang publicou um comentário que criticou implicitamente a China pela sua postura negativa em relação aos programas nuclear e de mísseis do país.

Fonte: NHK Imagem: ANN