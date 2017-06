Cantor iodelei japonês bomba com 11 milhões de visualizações. Supera o PPAP?

Takeo Ischi, 70, não é um vocalista qualquer. É um iodelei, ou yodel singer. É uma técnica de canto que se utilizada de sílabas fonéticas, cujo som muda rapida e repetidamente.

Ischi é radicado na Alemanha, onde há somente 3 iodeleis famosos. Ele é tão famoso que nos seus concertos reúne 10 mil fãs.

O iodelei Takeo Ischi aprendeu sozinho essa técnica e, antes de ir para a Alemanha, morou um tempo na Suíça. Casado com uma alemã, teve 4 filhos.

Em sua discografia tem mais de 20 lançamentos e ele é reconhecidamente um dos melhores da Alemanha.

Um vídeo postado no YouTube, produzido pela grupo americano The Gregory Brothers, de estilo country, soul, folk & roll; com criação do Portal A, em janeiro deste ano, encantou as pessoas de todas as faixas etárias. Intitulado Chicken Attack, tem humor e fundo emocional, com a incrível técnica yodel. Desde janeiro tem quase 11 milhões de visualizações, tornando-se um fenômeno.

Com o Chicken Attack os jovens de todo o mundo puderam apreciar o yodel. Muitos comentários apontam-no como cantor melhor do que muitos artistas pop do mundo, que ouvem essa música para dormir ou que PPAP deve estar em pânico.