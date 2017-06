Arábia Saudita e outros países rompem relações com o Qatar

O Qatar já está sentindo os efeitos econômicos da decisão tomada pela Arábia Saudita e outros 5 países em cortar relações diplomáticas com o país.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iêmen, Egito e Maldivas romperam relações com o Qataro na segunda-feira (5). Eles acusam o país de dar suporte a grupos terroristas e extremistas islâmicos apoiados pelo Irã.

O Ministério de Relações Exteriores do Qatar emitiu uma declaração a qual diz que a medida aplicada pelos países é infundada e injusta.

Os 6 países estão exigindo que diplomatas do Qatar deixem seus territórios dentro de 48 horas e os cidadãos dentro de 14 dias. Eles também proibiram que navios e aeronaves do Qatar usem seus portos e aeroportos.

Na segunda-feira, residentes do Qatar correram aos supermercados para estocar comida e outras necessidades. O Qatar é um grande exportador de petróleo e gás natural, mas depende da importação de grande parte dos alimentos consumidos no país.

A Arábia Saudita diz que vai fechar a única fronteira terrestre do Qatar, bloqueando uma importante rota de distribuição. Os Emirados Árabes Unidos disseram que também vão proibir a exportação ao país.

Autoridades do Ministério de Relações Exteriores do Qatar insistem que as medidas não vão afetar as vidas das pessoas no país. Contudo, as preocupações crescem, visto que as interrupções poderão levar a escassez de alimentos e de itens de necessidade diária, além do aumento do preço do combustível.

No Japão, os conflitos cada vez mais intensos no Oriente Médio estão aumentando as preocupações sobre a atividade de negócios de empresas japonesas na região. O arquipélago japonês depende muito dos Estados do Golfo para obtenção de recursos de energia, como petróleo e gás natural.

Tráfego aéreo

As viagens aéreas através da região do Golfo e além enfrentam uma grande interrupção após a medida realizada pela Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos (UAE) e Bahrein em cortar relações com o Qatar, acusando o pequeno estado rico em petróleo de apoiar o terrorismo.

Na segunda-feira, a Arábia Saudita proibiu voos da Qatar Airlines em seu espaço aéreo, enquanto a Etihad Airways de Abu Dhabi e a Emirates Airlines de Dubai disseram que suspenderiam todos os voos de/para Doha a partir desta terça-feira até futuros avisos.

O Qatar é lar da empresa aérea global Qatar Airlines e muitos aeroportos na região do Golfo são centros principais para voos de conexão internacional.

“O espaço aéreo será impactado por voos sendo redirecionados, principalmente para a Qatar Airways que não terá mais permissão de usar o extenso espaço aéreo da Arábia Saudita em voos para a Europa e América do Norte”, disse Saj Ahmad, analista chefe do Research StrategicAero com sede no Reino Unido.

Fonte: NHK, Reuters Imagem: Wikimedia