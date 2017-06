6 mortos em ataque terrorista em Londres

Na noite do sábado (3/jun, horário local), uma wagon branca avançou na calçada da Ponte de Londres, localizada sobre o Rio Tâmisa no centro da capital. Muitos pedestres foram atropelados durante o incidente. Após isso, momentos depois muitas pessoas foram esfaqueadas em um restaurante perto do local.

O serviço de emergências de Londres falou que transportou pelo menos 30 pacientes aos hospitais. Além disso, muitos feridos receberam tratamento nos próprios locais dos incidentes.

A polícia local informa que houve 6 mortos nesses incidentes.

Segundo as testemunhas, três homens armados com objetos cortantes desceram da wagon e começaram a atacar os pedestres, e foram em direção ao restaurante, que fica localizado no Borough Market. Os policiais atiraram nesses homens, que morreram no local.

O superintendente da polícia metropolitana de Londres disse que “a polícia confrontou os suspeitos e atirou neles dentro de 8 minutos a partir do primeiro chamado. Os suspeitos estavam vestindo coletes com explosivos, mas a polícia identificou que eram falsos.”

As áreas ao redor foram bloqueadas pelos policiais e hospitais e estações de trem foram fechados.

A primeira-ministra Theresa May convocará uma reunião de emergência sobre medidas de segurança na manhã do próximo dia.

Fonte: NHK News

Salvar