Trump demite diretor da FBI

Segundo uma declaração feita pelo porta-voz da Casa Branca Sean Spicer, o presidente Trump demitiu James Comey, diretor do FBI, e anunciou que a escolha por um sucessor teve início.

A decisão de Trump foi baseada na proposta de membros do Departamento de Justiça.

Em relação a essa decisão, o Secretário Adjunto do Departamento de Justiça explicou que as medidas adotadas por Comey sobre o problema do uso do endereço de e-mail particular de Hillary Clinton para serviços públicos foram inapropriadas.

Comey teria apresentado os resultados das investigações, que não pediam por uma ação legal, para uma coletiva de imprensa, mas disse que o vazamento dos e-mails de Hillary não é “problema para um diretor da FBI”, causando dúvidas em suas decisões.

Por outro lado, Comey investigava a existência de ligações entre Trump e a Rússia, após ter vindo à tona que a Rússia interferiu nos resultados das eleições presidenciais do ano passado através de ciberataques. Devido a isso, o Partido Democrático critica a decisão de Trump, alegando que “o governo de Trump deseja esconder a verdade”.

O Partido Democrático contratou procuradores especializados para continuarem as investigações da relação entre a Rússia e o presidente Trump.

