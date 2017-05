Sorte: anel comprado por 1.400 em brechó é diamante de 50 milhões de ienes

Há 30 anos, uma mulher viu um anel “excepcionalmente grande” em um flea market – mercado da pulga, local onde se comercializam produtos de segunda mão. Jurava que se tratava de uma bijuteria e pagou 10 libras pela peça, o equivalente a 1.400 ienes.

A dona do anel ouviu dizer que poderia ser uma joia, um diamante verdadeiro. Mandando avaliar o anel que usa por décadas, descobriu que se trata de um diamante.

O fato veio à tona através da imprensa londrina (Inglaterra) e rapidamente espalhou-se pelo mundo. De acordo com a BBC, o diamante do anel tem 26,27 quilates, de uma transparência incrível e estima-se que seja do século 19.

A chefe do departamento de joias da Sotheby’s London, Jessica Wyndham, disse que o anel é “um achado incrível, uma fortuna extraordinária única”.

O diamante foi avaliado em 350 mil libras, o equivalente a cerca de 50 milhões de ienes. A dona do anel, que prefere não ser identificada, irá colocá-lo no leilão em 7 do mês que vem e passará a ser milionária por conta de um achado no brechó.

Segundo a imprensa local, ela o usava todos os dias, desde cuidar da casa às compras. Nem imaginava que a sorte estava no seu dedo.

