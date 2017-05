Presidente Trump diz que está disposto a conversar pessoalmente com Kim Jong-Un

No dia primeiro, o presidente Trump declarou que “caso as condições sejam favoráveis, irei me encontrar com Kim Jong-Un” em uma entrevista cedida à Bloomberg News. Trump também falou que “seria uma honra conhecê-lo”.

Contudo, o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer negou essa possibilidade em uma conferência de imprensa regular. “Se a Coreia do Norte abandonar completamente as habilidades nucleares e retirar as ameaças contra os EUA e outras regiões, sempre há a possibilidade. Entretanto, enquanto continuar realizando ameaças, essas condições de reunião nunca virão”, disse Spicer.

Contudo, nem Trump nem Spicer comentaram especificamente sobre essas condições. Porém, Spicer pediu para a Coreia do Norte mostrar sinceridade e parar com atos provocativos. Spicer também explicou que o governo americano pretende fortalecer as relações com os países envolvidos para isolar a Coreia do Norte de forma econômica e diplomática.

Em junho do ano passado, o presidente Trump havia comentado que estaria disposto a se encontrar com Kim Jong-Un. Trump também havia brincado com o fato e disse que “comeria um hambúrguer” com o líder norte-coreano.

Fonte: Sankei Shimbun