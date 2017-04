Japoneses e americano são presos na Alemanha por vender drogas online

De acordo com as autoridades de Frankfurt, um japonês de 43 anos, uma japonesa de 40 e um americano de 39 foram presos na quinta-feira (27) em Berlim pela suspeita de venda de drogas online no valor de milhões de euros. Seus nomes não foram divulgados.

Em uma declaração na sexta-feira (28), promotores disseram que os suspeitos faziam parte de uma gangue que vendia cocaína, cannabis e Ecstasy em sites de rede fechada, que não são visíveis sem software especial.

Segundo as autoridades alemãs, os 3 suspeitos, e uma japonesa de 38 anos que está foragida, receberam ao menos 2.3 milhões de euros ($2.51 milhões) das vendas de drogas online desde setembro de 2012.

As autoridades apreenderam vários quilos de drogas durante as buscas em 5 apartamentos na cidade de Berlim.

