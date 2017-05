Freira japonesa é presa por envolvimento em casos de abuso sexual na Argentina

Uma freira do Japão foi presa pela suspeita de ajudar padres a abusar sexualmente de crianças em uma escola para jovens com deficiência auditiva na Argentina, segundo autoridades.

Kumiko Kosaka também foi acusada de abusar fisicamente de estudantes no Instituto Antonio Próvolo para crianças com deficiência auditiva na província de Mendoza.

A mídia local mostrou imagens da freira de 42 anos algemada, vestindo o hábito e um colete à prova de balas enquanto era escoltada pela polícia até o local da audiência. Kosaka, que é nascida no Japão, mas tem cidadania argentina, negou qualquer infração durante a audiência de 8 horas que ocorreu na última quinta-feira.

Segundo autoridades, Kosaka viveu no Instituto Próvolo de 2004 a 2012. Ela ficou foragida por cerca de 1 mês antes de se entregar à polícia na semana passada.

O caso contra a freira foi aberto quando uma ex-estudante ter acusado Kumiko de fazê-la usar uma fralda para cobrir uma hemorragia após ter sido violentada por um padre, Horacio Corbacho.

Corbacho, seu colega e também padre Nicolas Corradi e outros 3 homens foram presos no ano passado após terem sido acusados de abuso sexual contra ao menos 20 estudantes no Instituto Próvolo. Eles estão detidos em Mendoza e não falam com o público desde a prisão. Se culpados, os acusados pegarão de 10 a 50 anos de prisão.

Corradi já havia sido acusado na Itália por abuso de estudantes no Instituto Próvolo em Verona, uma famosa escola para surdos onde acredita-se que centenas de crianças tenham sido abusadas sexualmente por vários padres e irmãos religiosos ao longo dos anos.

Vítimas e promotores dizem que os abusos sexuais de todo o tipo cometidos pelos padres ocorreram em banheiros, dormitórios, jardins e no porão da escola em Lujan de Cuyo, uma cidade a cerca de 1.000km de Buenos Aires.

Uma comissão investigativa do Vaticano visitou Mendoza recentemente para obter mais informações sobre o caso contra os padres.

Fonte: Japan Times Imagem: YouTube/Breaking News Today