França elege Macron como presidente

O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, comemorou neste domingo (7) a vitória no segundo turno das eleições presidenciais, com um discurso para seus eleitores. Ele destacou que o resultado obtido desde o lançamento de seu movimento político, o En Marche!, há pouco mais de um ano, “não tem precedente nem equivalente” na história do país. As informações são da Agência EFE.

O centrista Emmanuel Macron, disse que vai trabalhar pela unidade do país e também se comprometeu a defender a França e a Europa em seu primeiro discurso após a vitória sobre a líder da extrema direita Marine Le Pen.

Sozinho no comitê geral de sua campanha, Macron, que segundo as projeções derrotou Le Pen com 65% dos votos contra 35% da adversária, afirmou que a base de seu mandato será a “regeneração da vida pública”, além de prometer que trabalhará para “restabelecer os vínculos entre a Europa e os cidadãos franceses”.

O mais jovem presidente eleito na França

Macron é o mais jovem presidente eleito da França. Ex-banqueiro e ex-ministro da Economia, ele vem de uma família com tendências políticas de esquerda e agrada a direita, mas hoje é considerado um político de centro. É casado desde 2007 com Brigitte Trogneux, 24 anos mais velha do que ele. Em 2014, foi nomeado ministro da Economia pelo primeiro-ministro Manuel Valls. Durante seu período como ministro, Macron foi classificado como um pró-reformista e favorável a empresas.

Macron alertou que o que virá pela frente não será fácil, mas prometeu ao público que sempre dirá a verdade, que protegerá a França e que tem como objetivo unir e reconciliar o país.

Entre suas propostas estão maior controle nas fronteiras, assumir sua “justa parte” na acolhida de refugiados, redução do imposto que incide sobre as empresas, alterar a cobrança do imposto sobre grandes fortunas.

Macron reconheceu que uma parte dos votos conquistados hoje foi veio eleitores que não estão de acordo com suas ideias, mas que decidiram apoiá-lo “em favor da República e contra o extremismo”. E a mensagem para eles foi direta: “Protegei a República”, disse.

O resultado das eleições estava sendo aguardado com expectativa em todo o mundo, devido às propostas de mudanças radicais da adversária Le Pen.

