Fãs pedem cancelamento do show do Justin Bieber após atentado terrorista

Fãs do Justin Bieber pediram pelo cancelamento do show do cantor que estava marcado para o dia 3 de julho, na Inglaterra.

A reação dos fãs veio após o atentado terrorista que ocorreu durante um concerto musical de Ariana Grande na Manchester Arena, no Reino Unido, na noite do dia 22.

Na conta do Instagram do empresário Scooter Braun, que também é empresário de Ariana Grande, um usuário comentou: “Por favor, cancele o show do Justin Bieber . Quero que todos estejam salvos.”

Além disso, uma fã da Irlanda postou que irá vender seus ingressos do show de Justin Bieber, em Dublin. “Só de pensar que outro atentado pode acontecer a qualquer momento, me sinto ameaçada.”, comentou a internauta. Ela comprou dois ingressos de 180 euros cada.

Segundo a Reuters, a mídia não obteve uma resposta concreta do advogado de Bieber.

Fonte: Reuters