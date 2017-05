EUA testam míssil de longo alcance e afirmam que já estava programado

A Força Aérea dos Estados Unidos testou um míssil de longo alcance na quarta-feira (3). Trata-se de um míssil balístico intercontinental (ICBM) não armado, lançado da Base Aérea de Vanderberg, situada na Califórnia.

Esse foi o terceiro teste realizado neste ano de 2.017.

O míssil Minuteman III foi lançado à 00h02 de quarta-feira (horário local). Como era um teste, não tinha ogiva nuclear e o míssil caiu nas proximidades das Ilhas Marshall, a uma distância de 6.800Km, segundo o noticiário ANN.

Os EUA afirmaram que esse teste já estava programado e que nada tem a ver com o quadro de tensão com a Coreia do Norte. No entanto, na semana passada já tinha sido realizado um teste.

“O programa de testes ICBM demonstra a capacidade operacional do Minuteman III e garante a capacidade dos Estados Unidos para manterem uma dissuasão nuclear forte e credível como um elemento chave da segurança nacional dos Estados Unidos e da segurança dos seus aliados e parceiros”, diz o comunicado liberado para a imprensa.

Fontes: ANN e divulgação Fotos: divulgação (Vanderberg)