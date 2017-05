Estados Unidos aplicarão tarifas sobre produtos do Japão

A Comissão do Comércio Internacional dos EUA irá aplicar tarifas de sanções sobre os produtos siderúrgicos importados de 8 países devido ao preço “ilegalmente” barato que são comercializados, afetando as vendas de empresas americanas. Os países alvos são Japão, Taiwan, França, Alemanha, Coreia do Sul, Austrália, Bélgica e Itália.

Com essa medida, tarifas anti-dumping de até 48.67% serão aplicadas sobre produtos japoneses. Esta será a primeira tarifa imposta sobre o Japão desde a posse de Trump.

Para outros países e regiões, as tarifas anti-dumping máximas serão de 148.02%. Além disso, uma tarifa compensatória de 4.31% será aplicada sobre os produtos coreanos.

O governo de Trump pretende intensificar as revisões de comércios injustos para diminuir o déficit comercial. Também se espera que novas tarifas de sanções sejam aplicadas futuramente.

Fonte: NHK News