Dois porta-aviões americanos fazem treinamento no Mar do Japão

Agentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos informaram que o USS Ronald Reagan entrou no Mar do Japão para um treinamento conjunto com outro porta-aviões.

Um treinamento envolvendo 2 porta-aviões americanos em águas ao largo da costa da Península Coreana é excepcional, divulgou a NHK. As forças armadas dos EUA, aparentemente, planejam usar o treinamento para colocar pressão sobre a Coreia do Norte.

O USS Ronald Reagan havia feito um treinamento no sul do Japão após deixar a base de Yokosuka, em Tóquio, no dia 16 de maio.

De acordo com a NHK, o USS Ronald Reagan está conduzindo um treinamento conjunto com o USS Carl Vinson, que já está em águas ao largo da costa da Península Coreana.

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico na última segunda-feira. Agentes dos EUA acreditam que o míssil era um “Scud” de curto alcance e dizem que também detectaram o lançamento de outro projétil de alcance similar.

Dois bombardeiros norte-americanos B-1 sobrevoaram a Península Coreana com caças sul-coreanos no mesmo dia.

Fonte: NHK Imagens: ANN