Conselho de Segurança das Nações Unidas fará reunião de emergência sobre a Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas planeja convocar uma reunião de emergência sobre a Coreia do Norte na tarde de terça-feira (16) na sequência de seu último teste de míssil balístico, segundo uma fonte diplomática.

O plano se manifestou após o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem feito um pedido no domingo. Uma vez que tal reunião é realizada, o Conselho de Segurança composto por 15 membros poderá considerar emitir um comunicado de imprensa denunciando o novo teste de Pyongyang como uma violação das resoluções passadas das Nações Unidas.

Um comunicado de imprensa do Conselho de Segurança não tem poder vinculado, mas para emitir tal declaração a aprovação de todos os 15 membros é necessária a princípio.

É provável que o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul façam um apelo aos países membro das Nações Unidas para executar sanções pesadas sobre Pyongyang. A embaixadora dos EUA para as Nações Unidas, Nikki Halley, indicou no domingo que o o Conselho de Segurança deve impor sanções mais pesadas sobre o Norte como um embargo ao petróleo.

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico na manhã de domingo que caiu no Mar do Japão, em desafio aos alertas internacionais.

A mídia oficial do país disse que realizou com sucesso o teste de um novo tipo de míssil balístico de alcance intermediário. “O míssil, chamado de Hwasong-12, atingiu de forma precisa o alvo em águas abertas a 787km de distância após voar uma altitude máxima de 2.111.5km”, divulgou a Agência de Notícias Central Coreana.

Pyongyang continua conduzindo testes nucleares e de mísseis balísticos, apesar de estar sujeita à múltiplas sanções internacionais.

Fonte: Kyodo Imagem: NHK