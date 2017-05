Bolsa de Nova York sofre queda devido a escândalo envolvendo Trump

A Bolsa de Nova York registrou a maior queda do ano na noite de quarta-feira (17). Isso se deve às notícias sobre atos duvidosos de Trump, que geraram muita preocupação nos mercados acionários.

Segundo a mídia americana, Trump pediu o encerramento das investigações sobre as relações não esclarecidas entre o ex-Assistente do Presidente, Michael Flynn, e a Rússia. Além disso, Trump vazou informações altamente classificadas sobre o Estado Islâmico (EI) cedidas por Israel para a Rússia.

Por causa disso, a média industrial da Dow Jones teve uma queda de mais de 200 dólares em relação ao dia anterior devido aos grandes pedidos de vendas.

Fora isso, o mercado de câmbio de Nova York registrou muitas movimentações de compra de dólar e venda de iene. Por causa disso, a taxa de câmbio do iene chegou a ¥111 – US$1.

Os responsáveis do mercado explicam: “As dúvidas sobre o presidente Trump estão se esclarecendo. Devido a isso, as incertezas sobre a execução das medidas como reforma tributária estão se espalhando pelo mercado. As expectativas de que as medidas de Trump irão impulsionar a economia estão caindo rapidamente”.

Fonte: NHK News