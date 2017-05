Atentado terrorista na Inglaterra: polícia identifica o autor do crime

Durante o concerto musical de Ariana Grande no Manchester Arena (Inglaterra) na noite do dia 22, houve uma explosão que deixou 22 mortos e 59 feridos.

A mídia local reportou que 2 dos 22 mortos eram crianças de 8 e 10 anos, e 12 dos feridos tinham idade inferior a 16 anos. Na noite do dia 23, em uma praça no centro da cidade de Manchester, muitas pessoas se reuniram para realizar um memorial às vítimas do terrível atentado. As pessoas lamentaram pela perda dos jovens e crianças e mostraram uma postura firme diante da situação.

Na noite do mesmo dia, a polícia realizou uma coletiva de imprensa e cedeu novas informações sobre o caso. A polícia identificou Salman Abedi (22) como o autor do crime, que trouxe a bomba até o local e realizou o atentado suicida. A mídia local divulgou que Abedi morava no sul de Manchester e seus pais era imigrantes líbios.

A polícia investigou duas residências de Abedi e deteu um homem de 23 anos que é suspeito de ter auxiliado no atentado. Como o Estado Islâmico (EI) alega a autoria do atentado, a polícia está investigando a relação com Abedi.

Inglaterra está sob alerta máximo

No mesmo dia, a primeira-ministra Theresa May realizou a segunda reunião com a equipe governamental de resposta em situações de crise e anunciou que elevou o nível de alerta para o estágio máximo. A ministra comentou que “um novo ataque terrorista é iminente”.

A primeira-ministra explicou que “mesmo neste atentado de Manchester que teve apenas um suspeito, a partir das análises das informações obtidas até agora, não podemos excluir a possibilidade de muitos cúmplices estarem envolvidos.”

Este é a primeira vez que o alerta máximo é dado desde junho de 2007. Atualmente, policiais armados e oficiais do exército patrulham pela cidade.

Fonte: NHK News