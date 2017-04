Vice-presidente americano diz que a Coreia do Norte é a ameaça mais perigosa

Além dos encontros formais entre Mike Pence e Shinzo Abe, primeiro ministro e Taro Aso, ministro das Finanças, para iniciarem um diálogo econômico, bem como discussão da aliança militar, ele esteve em visita à base americana em Yokosuka (Kanagawa).

O vice-presidente americano visitou a base militar na terça-feira (19), vindo da Coreia do Sul, onde passou o domingo de Páscoa reunido com várias autoridades e soldados americanos.

Pence fez um discurso a bordo do USS Ronald Reagan, um porta-aviões nuclear americano. Destacou a importância da aliança Japão-EUA, explicando sobre a aplicação do Artigo V do Tratado de Segurança estabelecido entre os 2 países, em relação à obrigação de defesa das ilhas Senkaku, em Ishigaki (Okinawa).

Coreia do Norte é a ameaça mais perigosa

Destacou, nessa ocasião do discurso, que a Coreia do Norte “é a ameaça mais perigosa”, da região Ásia-Pacífico.

O vice-presidente declarou “os Estados Unidos vão escolher o caminho do poder“, expressando a determinação para alcançar a estabilidade na região contra a pressão que tem como pano de fundo a força militar norte coreana.

A Kyodo News escreveu “a bordo do icônico porta-aviões nuclear, foi para mostrar a presença dos militares dos EUA”. Ele salientou que irá proteger também o Mar do Sul da China, onde está sendo construída a ilha artificial pelos chineses.

Em relação ao míssil norte coreano lançado (e fracassado) poucas horas antes de sua chegada a Coreia do Sul, no domingo (16), Pence acredita que tenha sido para demonstrar oposição ao governo Trump, além da possibilidade de querer mostrar o exercício da força militar.

Ele fez a seguinte declaração “é melhor não testar a força do governo Trump e das Forças Armadas dos Estados Unidos”, como um recado para a Coreia do Norte.

O porta-aviões nuclear USS Ronald Reagan foi despachado para o exercício militar conjunto entre dos Estados Unidos e Coreia do Sul, no ano passado.

No encontro com Abe, Pence disse “a aliança entre os Estados Unidos e o Japão é a peça angular da paz e da segurança no nordeste da Ásia“. Eles almoçaram juntos, por 1 hora e meia e depois participaram de uma coletiva de imprensa.

Fontes: Kyodo, Sankei e ANN Imagens: Wikipedia e Sankei