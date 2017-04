Sinais de novas ameaças da Coreia do Norte colocam países em alerta

Preocupados, países estão em alerta em meio a sinais de que a Coreia do Norte poderá conduzir outro teste nuclear ou lançar um míssil no final deste mês, quando o líder supremo coreano planeja comemorar uma série de eventos.

O Norte realizou ações provocativas repetidamente em tais ocasiões.

Na terça-feira (11) o país celebrará o 5º aniversário da posse de Kim Jong Un no lugar de topo do dominante Partido dos Trabalhadores.

A Coreia do Norte também marcará o 105º aniversário de nascimento do ex-fundador do país Kim Il Sung (falecido em 1994) no sábado, e o 85º aniversário do estabelecimento do Exército do Povo Coreano no dia 25 de abril.

No ano passado, a Coreia do Norte conduziu o primeiro lançamento de um míssil balístico de alcance intermediário Musudan no aniversário de Kim Il Sung.

Pyongyang também realizou um 5º teste nuclear no Dia Nacional da Fundação em setembro, afirmando que foi o primeiro teste de explosão de uma ogiva nuclear.

Ao todo, o Norte conduziu 2 testes nucleares e lançou mais de 20 mísseis balísticos no ano passado.

O país já lançou 7 mísseis balísticos neste ano. Recentes imagens de satélite mostram atividade contínua em Punggye-ri, um local de teste nuclear situado norte do país. Isso é uma indicação de que preparações estão em curso para outro teste nuclear.

De acordo com analistas, o Norte poderia estar considerando tais testes para futuramente fortalecer a autoridade de Kim e aumentar o prestígio do país, ou conter a administração do presidente americano Donald Trump, que diz não descartar o uso da força contra a Coreia do Norte.

Fonte e imagem: NHK