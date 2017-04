“Relação entre EUA e Rússia é a pior até agora”, diz presidente Trump

Nesta quarta-feira (12), o presidente Trump, após ter realizado uma reunião com Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), na Casa Branca, abriram uma comitiva de imprensa junto ao secretário-geral.

Durante a comitiva de imprensa, o presidente Trump comentou que embora a conferência entre os ministros das relações exteriores dos EUA e da Rússia foi melhor do que o esperado, “manter uma relação amigável com a Rússia seria incrível, contudo, provavelmente é a pior até agora”, e mostrou que reconhece o fato da relação entre os EUA e a Rússia estar piorando cada vez mais.

Sobre a relação com o presidente Putin, Trump declarou: “Talvez possamos construir uma boa relação, mas pode ser que o contrário aconteça. O que eu posso falar é que eu desejo ficar bem com todos”, e sugeriu que a relação entre os dois países dependeria de como o presidente Putin iria lidar com a situação.

Por outro lado, após condenar fortemente o presidente sírio al-Assad, Trump afirmou que o governo de al-Assad utilizou armas químicas e declarou: “Eu quero acreditar que a Rússia não sabia, mas eles estavam lá”, mostrando que existe a possibilidade de a Rússia estar envolvida no ataque químico.

Conferência entre os Ministros das Relações Exteriores dos EUA e da Rússia

No mesmo dia da comitiva de imprensa citada acima, foi realizada em Moscou a conferência entre o Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, e o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov. Como esperado, o foco maior foram o ataque químico que ocorreu na Síria e o ataque dos EUA contra instalações militares sírias. Após essa conferência, Tillerson se encontrou com o presidente Putin.

Enquanto Tillerson afirmava que os EUA tinham provas que incriminariam o presidente al-Assad pelo ataque químico, o ministro Lavrov pediu por “provas concretas e não apenas palavras cheias de confiança”, segundo ele.

Além disso, o Secretário de Estado afirmou que “o governo do al-Assad está com os dias contados, e a Rússia tem o dever de fazer al-Assad entender isso”. Entretanto, o Ministro russo alegou que “não há nenhum caso de um país que se reconstruiu plenamente após a queda de um ditador”, citando alguns exemplos históricos.

Após a conferência, Tillerson admitiu que a relação entre a Rússia e os EUA é a pior desde o fim da Guerra Fria. Entretanto, ambos decidiram construir um grupo de trabalho formado por autoridades diplomáticas e concordaram sobre a necessidade de ambos os países melhorarem suas relações.

