Porta-aviões nuclear americano não seguia para o mar do Japão

Segundo o jornal americano, “há pouco mais de uma semana, a Casa Branca declarou que ordenou o envio de um porta-aviões americano para o Mar do Japão, com um poderoso sinal de desencorajar a Coréia do Norte e daria ao presidente Trump mais opções para responder ao provocador comportamento da Coreia do Norte”. Segundo o mesmo jornal, Trump teria dito a Fox News “estamos enviando uma armada”, na última terça-feira à tarde.

De acordo com o jornal, o porta-aviões nuclear Carl Vinson e mais outros 3 navios de guerra, estavam navegando na direção oposta. Segundo o noticiário da ANN, o Carl Vinson saiu de Singapura em 8 deste mês e, ao invés de se direcionar para a Península Coreana, está no Oceano Índico para exercícios militares em conjunto com a Marinha Australiana.

Teria sido um blefe do presidente ou uma má comunicação entre o Pentágono e a Casa Branca?

A previsão de chegada do porta-aviões nuclear Carl Vinson no Mar do Japão, nas proximidades da Península Coreana é na próxima semana.

Segundo o noticiário da ANN, a avaliação é de que a presença desse porta-aviões nuclear é uma operação de estratagema em relação a Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que avalia dos esforços da China, depois do encontro com o presidente Xi Jinping. Há analistas que avaliam como tática de intimidação à moda Trump.

Assista ao vídeo para ver como é esse poderoso porta-aviões nuclear.

Fontes e imagens: NYT e ANN