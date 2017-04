Porta-aviões americano escoltado chega à Península Coreana para garantir intimidação à Coreia do Norte

O ministro porta-voz do Governo japonês, Yoshihide Suga, realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27) pela manhã, para complementar a informação de que o porta-aviões USS Carl Vinson chegará à Península Coreana, escoltado por 2 destroyers japoneses e outros 2 americanos.

Segundo Suga, “é crucial para garantir a dissuasão à Coreia do Norte”. Ele demonstrou o apoio do governo japonês à postura do governo Trump.

EUA informa que o porta-aviões ficará posicionado na Península Coreana

Ele se pronunciou porque o almirante Harry Harris, comandante dos EUA no Pacífico, afirmou perante o Congresso, na quarta-feira (horário EUA), que vai continuar com o programa antimíssil, como o da Coreia do Sul, apesar dos protestos da China. Além do antimíssil THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) que está sendo instalado na Coreia do Sul, ele declarou que poderá enviar submarino nuclear e mais navios de guerra.

Harris ainda disse que o Pentágono considera aumentar a defesa antimíssil, também no Havaí. Segundo o almirante “Kim Jong-un vai continuar tentando. Um dia desses, em breve, ele será conseguirá”. Ainda disse: “ele precisa voltar a si e não ficar de joelhos”.

Como ele declarou que o USS Carl Vinson está se dirigindo para a Península Coreana, “devendo chegar em 2 horas”, Suga se manifestou pela manhã.

Japão está com os Estados Unidos e Coreia do Sul

Declarou que enquanto governo, apoia as palavras do presidente americano “todas as opções estão sobre a mesa”, inclusive a postura de não deixar de usar a força militar americana. Repetidamente, demonstrou o apoio do governo japonês em relação a Trump.

Suga expressou “o Japão se coloca em diálogo, pressão e ação pela ação, em relação à base da estratégia da Coreia do Norte”.

Disse também que é crucial a aliança Japão-EUA e também Japão-Coreia do Sul, reforçando a estreita cooperação entre os países citados.

Fontes: NHK e Daily Star Imagens: NHK