Norte coreanos declaram que uma guerra pode estourar a qualquer momento e mísseis serão semanais

Na segunda-feira (17), Kim In Ryong, vice-embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas, acusou os Estados Unidos de transformarem a península coreana no “maior hotspot do mundo” e criarem “uma situação perigosa em que uma guerra termonuclear pode estourar a qualquer momento”. Sua declaração tomou espaço em todos os veículos de comunicação do mundo.

Ele prosseguiu afirmando que “se os EUA se atrevem optar por uma ação militar, a Coreia do Norte está pronta para reagir a qualquer modalidade de guerra desejada pelos americanos”.

Tensões entre norte coreanos e EUA aumentam

Os norte-coreanos aceleram no seu desenvolvimento de armas. A Coreia do Norte realizou dois testes nucleares e 24 testes de mísseis balísticos no ano passado, desafiando 6 sanções das resoluções do Conselho de Segurança que proíbem qualquer teste e lançou mais mísseis este ano, incluindo uma tentativa fracassada no domingo (16).

Na segunda-feira (17), o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, viajou para a Zona Desmilitarizada que divide as duas Coreias e alertou Pyongyang que “a era de paciência estratégica acabou”.

Em 28 deste mês será realizada mais uma conferência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir questões nucleares e de desenvolvimento de mísseis da Coreia do Norte.

Coreia do Norte promete lançar mísseis semanalmente

O vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Han Song-Ryol, deu uma declaração para a BBC, em Pyongyang que repercutiu em todo o mundo, publicada nesta terça-feira. Ele declarou que o seu país continuará a testar mísseis semanalmente, apesar da tentativa ter falhado no último domingo.

Ele falou do aumento das tensões com o Ocidente, e principalmente com o novo presidente norte americano Donald Trump.

