Investimento em guerra é o motivo da pobreza na Coreia do Norte, dizem Japão e EUA

Em um conselho de segurança da ONU organizado pelos EUA no dia 18, logo no começo da reunião, o secretário-geral Guterres declarou: “Se os problemas com desenvolvimento e direitos humanos fossem resolvidos agora, a maioria dos assuntos abordados nos conselhos de segurança da ONU acabariam”, mostrando o tema que seria abordado nessa reunião: a estabilidade da paz mundial em vista dos problemas com direitos humanos.

Em seguida, Nikki Haley, embaixadora das Nações Unidas nos EUA, criticou a postura norte-coreana em relação ao bem-estar populacional.

“As violações sistemáticas dos direitos humanos pela Coreia do Norte estão diretamente ligadas com os desenvolvimentos de mísseis e armas nucleares. O governo obriga muitos cidadãos a trabalharem em lugares perigosos e devota os investimentos nos gastos militares. Isso é um crime político”, criticou a embaixadora, que reivindicou uma postura mais firme em relação ao problema norte-coreano.

O embaixador das Nações Unidas no Japão, Bessho Kourou, reforçou o comentário de Haley. “A Coreia do Norte sacrifica o bem-estar e o cotidiano básico de seus cidadãos para desenvolver armas militares. Além disso, o caso dos sequestros de japoneses pela Coreia do Norte é uma violação extrema dos direitos humanos e abala a segurança dos cidadãos dos países soberanos”.

Por outro lado, a Rússia declarou que o conselho de segurança não é um lugar para se discutir os problemas de direitos humanos e criticou a postura dos Estados Unidos. Fora isso, a China não realizou nenhum comentário sobre os problemas em relação à Coreia do Norte e às violações dos direitos humanos.

Esta reunião foi marcada pelas diferenças da postura entre os países.

Fonte e imagem: NHK