Donald Trump elogia novos planos da Toyota nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a fabricante japonesa de veículos, Toyota, pelo investimento no estado do Kentucky, divulgou a NHK.

Trump mencionou o plano da Toyota em uma reunião com líderes de negócios em Washington na terça-feira (11).

A fabricante havia anunciado anteriormente que irá gastar 1.33 bilhão de dólares para aprimorar sua fábrica no Kentucky para a fabricação de um novo modelo do sedan Camry.

Trump deu crédito ao investimento, dizendo que tal não teria acontecido se ele tivesse perdido a eleição.

O elogio à Toyota marca um acentuado contraste com as crítica feitas pelo presidente americano em janeiro sobre os planos da empresa japonesa em construir uma fábrica no México.

Trump reiterou que sua administração vai renegociar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), reduzir as taxas corporativas e facilitar os regulamentos financeiros.

Fonte e imagem: NHK