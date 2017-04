Coreia do Norte fracassa no disparo do míssil neste domingo

No sábado (15), em Pyongyang, durante as comemorações dos 105 anos de aniversário do seu nascimento, Dia do Sol, a Coreia do Norte exibiu mísseis de longo e médio alcance, tanto para lançamento por terra quanto por submarino, no desfile. Tudo em homenagem a Kim Il-sung, fundador do Estado norte-coreano e avô do atual líder da RPDC, Kim Jong-un.

A imprensa internacional convidada para o grande evento, analisou que a Coreia do Norte quis mostrar seu poder para os Estados Unidos.

Lançamento do míssil falhou

De acordo com informações das Forças Armadas da Coreia do Sul, houve lançamento de um projétil, no domingo (16), às 6h21 (horário Japão), da cidade costeira de Sinp’o, província de Hamgyong Sul, Coreia do Norte. No entanto, segundo a mesma fonte, o lançamento falhou.

Tanto as Forças Armadas da Coreia do Sul quanto o Pentágono estão investigando que tipo de míssil foi usado.

Governo japonês se pronuncia sobre o míssil

O chefe do gabinete japonês, Yoshihide Suga, realizou uma conferência de imprensa na manhã deste domingo (16), para tranquilizar a população e informar que não houve impacto em relação ao Japão.

No entanto, o governo japonês continuará em vigilância e também está de prontidão para a coleta de informações a respeito desse míssil, segundo a NHK.

Vice-presidente dos Estados Unidos na Coreia do Sul

O lançamento do míssil ocorreu horas antes da chegada do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, a Coreia do Sul. Mike Pence chegará na tarde deste domingo na capital sul coreana.

Ele tem agenda com o presidente da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, com quem vai discutir essa instabilidade causada pelo país vizinho Coreia do Norte. Além disso, se encontrará com uma parte dos 20 mil militares americanos de plantão nesse país, no domingo de Páscoa.

Fonte e foto: NHK