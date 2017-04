Coreia do Norte agora ameaçou a China e a Austrália

No dia 22, a Agência Central da Coreia da Coreia do Norte, após ter comentado que “os países vizinhos estão ameaçando a Coreia do Norte publicamente”, criticou a China por estar estudando novas sanções para impedir a importação de carvão mineral. Além disso, realizou o seguinte alerta: “Caso impor sanções, a China deve estar preparada para resultados catastróficos entre nossa relação”.

A Coreia do Norte ter ameaçado a China é uma postura extremamente incomum. Muito provavelmente, os norte-coreanos estão insatisfeitos com o fato de a China ter apoiado os EUA em relação a limitar a Coreia do Norte.

Por outro lado, o Instituto de Pesquisas da Coreia do Norte nos EUA publicaram novas imagens de satélite da área de testes nucleares de Punggye-ri no dia 19. Ao contrário das fotos que mostravam jogos de vôlei sendo realizados no local, as novas imagens não mostravam isso. Pelo contrário, essas novas imagens identificaram novos caminhões se movimentando pelo local.

O instituto de pesquisas não deixou claro as intenções da Coreia do Norte, mas afirmou que o local está preparado para realizar um teste nuclear a qualquer momento.

Coreia do Norte ameaça Austrália

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte criticou a Austrália e a ameaçou. “O atual governo da Austrália é cego e segue arduamente os passos dos EUA. Caso a Austrália continuar em conformidade com os EUA pelo isolamento e pela opressão da Coreia do Norte, isso será um ato suicida de entrar na zona de ataques nucleares das nossas forças estratégicas”.

Após isso, a Ministra das Relações Exteriores da Austrália, Julie Bishop afirmou que o programa nuclear norte-coreano é “uma grave ameaça”.

Ela acrescentou que o regime norte-coreano devia gastar dinheiro com seu povo e não com a criação de armas de destruição em massa.

Fonte: News24 e Sputnik News