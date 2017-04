Casa Branca nega a possibilidade de ataques preventivos contra a Coreia do Norte

A NBC TV, canal americano, havia conversado com diversas autoridades de agências de inteligência americanas e, no dia 13, informou sobre a possibilidade de ataques preventivos dos EUA contra a Coreia do Norte caso seja realizado o 6º teste nuclear por parte do país asiático.

Mais especificamente, a NBC TV informou que contratorpedeiros equipados com mísseis de cruzeiro “Tomahawk” foram posicionados na área oceânica a 480km da área de testes nucleares, no nordeste da Coreia do Norte, e bombardeiros da Base aérea de Andersen, em Guam, estão esperando ordens americanas.

Entretanto, autoridades da Casa Branca negaram essa informação em uma entrevista da NHK News. “É um completo engano”, comentou a Casa Branca.

Além disso, o porta-voz da Casa Branca informou que “não há nada a declarar sobre operações militares futuras”.

Fonte: NHK News