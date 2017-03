EUA: 5 estados estão em alerta de emergência por causa da neve pesada

Com apenas uma semana para o início da primavera, a costa leste dos Estados Unidos está enfrentando uma forte nevasca, que já causou o cancelamento de mais de 6000 voos, fechando o espaço aéreo americano, falta de energia das regiões costeiras, fechamento de escolas e outros. A cidade de Nova York e 5 estados americanos emitiram um alerta de emergência por nevasca.

No dia 14, o leste dos EUA amanheceu com uma forte nevasca acompanhado de tempestades. Em Nova York, o governador Cuomo emitiu um alerta de emergência por todo o estado e continua a alertar os cidadãos. Devido à neve pesada, mais de 6000 voos foram cancelados nos aeroportos de diversas regiões. Os meios de transporte também estão paralisados e muitos metrôs, trens e ônibus estão com o serviço suspenso.

No nordeste dos Estados Unidos, a partir da madrugada do dia 14, começou a nevar por uma vasta área. Até a noite do mesmo dia, já se havia acumulado 10 a 15 centímetros de neve em Nova York e 20 a 30 centímetros em Boston. Em algumas regiões, a neve atingiu cerca de 60 centímetros.

Escolas públicas de Nova York e Boston tiveram recesso escolar nesse dia. Além disso, na cidade de Nova York, a Sede das Nações Unidas foi fechada devido à neve. As operações dos metrôs na superfície foram adiadas, gerando diversos danos ao cotidiano dos cidadãos. A mídia americana alerta os cidadãos do leste de Connecticut a não saírem para as ruas.

O encontro da chanceler alemã Angela Merkel com o presidente Trump, que seria no dia da tempestade, foi reagendado para o dia 17 deste mês.

Fonte: Nikkei Shimbun