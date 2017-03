Atentado terrorista em Londres deixa 4 mortos e 40 feridos

Nas proximidades do Parlamento britânico, um homem usou um carro para avançar contra várias pessoas na Ponte de Westminster, no coração de Londres.

Após ter atropelado muitos civis e matado dois, ele parou na frente do Parlamento, desceu do carro e esfaqueou um policial, que morreu. Vestido de roupas pretas e portando duas facas longas, o sujeito foi baleado no local.

Neste episódio, 3 pedestres e um policial foram mortos, e aproximadamente 40 pessoas ficaram feridas. O responsável pelo “atentado terrorista”, de tendências extremistas, foi morto à tiros no local.

Após o incidente, o vice-comissário Lowry da Polícia Metropolitana de Londres abriu uma comitiva de imprensa e declarou que a polícia está verificando a identidade do terrorista, e sugeriu que haviam identificado o autor do ataque terrorista. Fora isso, ele falou que se tratava de um atentado terrorista causado por um homem com tendências extremistas e a polícia está investigando a existência de cúmplices e colaboradores.

Devido ao atentado, o Parlamento e áreas ao redor, incluindo estações de metrô e pontos turísticos, foram fechados. Quando essas áreas foram liberadas na tarde da noite, foi possível observar a expressão cansada das pessoas que retornavam para suas casas.

A polícia local não alterou o nível de alerta do país, mas reforçou a vigilância de diversos lugares públicos com policiais armados e pretende manter essa medida.

Fonte: NHK News