Aprovação de Trump é a mais baixa: 37% apoiam seu governo

A taxa de aprovação do presidente Trump é de 37%, o menor número desde que tomou posse em janeiro deste ano, enquanto a proporção de desaprovação é de 58%, segundo uma pesquisa de opinião realizada pelo instituto Gallup. Antes dessa pesquisa, aprovação de Trump beirava em torno de 40%.

O declínio da taxa de aprovação se deve ao projeto de lei mostrado pelo Partido Republicano que abole as reformas dos cuidados de saúde (obamacare) e à insatisfação dos cidadãos por causa do inacabado conflito com os tribunais americanos em relação ao decreto que proíbe a entrada de imigrantes nos EUA.

Fora isso, Trump afirma que o ex-presidente Obama grampeava a Trump Tower durante as épocas de eleições, mas não foram mostradas provas concretas até o momento atual.

Trump reagiu no Twitter e reclamou sobre a CNN News, que publicou essa pesquisa. “Acabei de saber que a ‘CNN Notícias Falsas’ está fazendo pesquisas de novo, embora as pesquisas deles na eleição terem sido um desastre. Os números da FOX (News) estão bem mais altos”, declarou o presidente.

Just heard Fake News CNN is doing polls again despite the fact that their election polls were a WAY OFF disaster. Much higher ratings at Fox

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de março de 2017