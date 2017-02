Um mês após posse de Trump: os principais feitos do presidente americano

O presidente dos EUA, Donald Trump discursou em um vídeo publicado no dia em que completaria um mês de presidência. “Nós eliminamos as regulamentações desnecessárias e realizamos medidas para recuperar o emprego dos cidadãos nestas primeiras semanas”, enfatizou Trump em relação aos resultados no campo econômico.

Após a tomada de posse, Trump afirmou a saída dos EUA do Acordo Transpacífico (TPP, sigla em inglês) e, no dia 17/Fev, ele disse que as empresas que transferirem suas empresas para o exterior receberão multas pesadas, deixando muito clara sua posição protecionista ao demonstrar que pretende aumentar o imposto sobre produtos importados.

E nas relações exteriores, ele convidou os líderes de Israel, Canadá, Japão e Inglaterra para uma reunião na Casa Branca e demonstrou seu compromisso total com os países aliados. Dentre eles, Trump convidou o primeiro-ministro Shinzo Abe a sua casa de campo e a excepcional hospitalidade de Trump nesta diplomacia com jogos de golfe se destacou.

Por outro lado, o polêmico decreto presidencial que proibia a entrada de imigrantes de 7 países do Oriente Médio e África teve um péssimo aceitamento pelos países islâmicos que realizaram manifestações contra essa medida e pelas empresas de tecnologia. No momento atual, o decreto está temporariamente suspenso por uma decisão da Alta Corte dos EUA.

Além disso, o assessor presidencial Flynn, responsável pela Segurança Nacional e membro da comitiva de Trump, renunciou ao cargo devido ao escândalo de sua reunião com o Embaixador da Rússia. A mídia americana retratou esta fase inicial de Trump como uma série de confusões.

Na maioria das pesquisas de opinião pública, a taxa de apoio ao governo de Trump ficou abaixo do que a dos antigos regimes, e a empresa de opinião dos EUA, Gallup analisou que “o apoio ao presidente Trump está 20 pontos abaixo da média. Principalmente pelo fato que praticamente não há apoio do Partido Democrata e da oposição”.

Fonte: NHK News