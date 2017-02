Polícia da Malásia prende 1 suspeita de matar o irmão do ditador norte coreano

A imprensa japonesa informou que as autoridades policiais malaias prenderam uma suspeita de matar o meio irmão do ditador norte coreano, Kim Jong-nam. Ele foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur na segunda-feira desta semana.

A informação da prisão da suspeita ocorreu às 8h20 da quarta-feira (horário local). A divulgação no Japão ocorreu à noite, quando a emissora TBS informou que a presa é uma mulher de 28 anos, portando um passaporte do Vietnã.

Segundo as autoridades malaias, as câmeras de segurança capturaram as imagens dessa mulher e ela estava sendo procurada. A mulher capturada estava agindo sozinha, informou a polícia malaia. Segundo o jornal Sankei, a mídia local informou que a mulher presa estava hospedada em um hotel próximo ao aeroporto.

As autoridades policiais malaias estão à procura de 6 pessoas no total, informou o jornal Sankei. Com a prisão de uma delas, ainda restam 1 mulher e mais 4 homens. Porém, há notícias circulando de que duas mulheres já tenham sido mortas.

As pessoas na mira da polícia local têm faixa etária de 20 a 50 anos, revelou a mídia local, de acordo com o Sankei News.

Fontes: TBS e Sankei News Fotos: TBS