NASA descobre 7 planetas parecidos com a Terra

Uma equipe internacional de pesquisas conjuntas formada por cientistas da Bélgica, Estados Unidos, África e outros publicaram na edição eletrônica da revista científica inglesa Nature sua pesquisa sobre planetas.

Segundo as pesquisas, os cientistas descobriram que existem pelo menos 7 planetas com tamanhos e massas parecidas com as da Terra orbitando a anã-vermelha (estrela pequena) “TRAPPIST-1”, localizada a cerca de 40 anos-luz do sistema solar.

A partir das massas dos 7 planetas e de suas respectivas distâncias do TRAPPIST-1, caso haja água em suas superfícies, além da possibilidade da água estar no estado líquido e não sólido, a probabilidade de 6 planetas dentre eles possuírem uma superfície rochosa como a da Terra é alta.

Cientistas já haviam descoberto vários planetas com características parecidas com as da Terra em galáxias próximas, mas esta é a primeira vez que uma equipe de pesquisas descobriu 7 planetas orbitando uma única estrela a uma distância relativamente curta de 40 anos-luz.

A equipe de pesquisas conjuntas estava utilizando o Telescópio espacial Spitzer e outros 9 telescópios ao redor do mundo, contundo, caso a equipe utilize um telescópio espacial de tecnologia de ponta que os EUA irão lançar, ela poderá confirmar se existe uma atmosfera propícia à vida e água líquida, podendo determinar se o planeta consegue abrigar vida.

Fonte: NHK News