Japão aceitou 28 refugiados em 2016, apesar do número recorde de solicitações

O Japão aceitou apenas 28 refugiados no ano passado, quando um número recorde solicitou asilo, mostrou um documento governamental com data de divulgação para sexta-feira (10), lançando foco na resistência da nação em aceitar estrangeiros.

Em 2016, 10.901 pessoas pediram asilo no Japão, alta de 44% em comparação ao ano anterior, quando o país aceitou 27.

Dos refugiados aceitos, 7 eram do Afeganistão, 4 da Etiópia e 3 da Eritreia, de acordo com o documento considerado pela Reuters. Não ficou claro se alguma pessoa da Síria solicitou ou ganhou asilo.

A imigração é um assunto controverso no Japão, onde a maioria se orgulha da homogeneidade cultural e étnica, mesmo com o envelhecimento populacional e encolhimento da força de trabalho. Embora seja um grande colaborador de organizações de ajuda internacional, o Japão tem sido relutante em flexibilizar as políticas de asilo ou permitir a entrada de mão de obra imigrante.

A baixa aceitação de refugiados no Japão está em contraste com países europeus que, no ano passado, viram centenas de milhares de solicitantes de asilo chegarem de países acometidos pela pobreza e guerra, tais como a Síria, Iraque e Eritreia.

Em setembro, o primeiro-ministro Shinzo Abe também prometeu $2.8 bilhões, no período de 3 anos a partir de 2016, para ajudar a resolver a crise de refugiados. O Japão também aceitará até 150 estudantes sírios, com suas famílias, sob um programa de bolsa de estudos.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image