O CEO Brian Krzanich da gigante multinacional dos semicondutores, a Intel, anunciou no dia 8 de fevereiro que se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump e informou que iria investir mais de $7 bilhões (mais de ¥780 bilhões) em uma fábrica da empresa no oeste de Arizona.

Juntamente com esse investimento, a Intel irá gerar diretamente cerca de 3000 empregos na região e, através das operações da fábrica, a longo prazo, mais de 10.000 empregos serão criados.

A Intel anunciou a construção da fábrica em 2011 e as obras foram iniciadas, contudo, a empresa arquivou o projeto porque o mercado de computadores pessoais estava diminuindo.

Sobre os motivos que levaram ao investimento da reconstrução da fábrica, o CEO Krzanich disse à mídia que “o novo governo irá apoiar as empresas com a revolução das regulações e do sistema tributário, e dará vantagens para a produção dos EUA”, deixando claro que foi impulsionado pelas políticas do presidente Trump.

Noventa e sete empresas de tecnologia dos EUA, incluindo a Intel, haviam demonstrado sua insatisfação em relação ao decreto presidencial que proíbe temporariamente a entrada de imigrantes de 7 países do Oriente Médio e África, mas a Amazon anunciou planos de empregar mais de 100 mil pessoas e com o anúncio da Intel, as empresas deixaram transparente os lados positivos do governo de Trump.

Fonte: NHK News