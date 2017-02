Governo de Trump quer a suspensão da liminar que bloqueia o decreto presidencial

O juiz James L. Robart do Tribunal Distrital localizado em Washington determinou na sexta-feira (03/Jan) a liminar que ordena a suspensão temporária do decreto presidencial de Donald Trump que proíbe a entrada de imigrantes de 7 países do Oriente Médio e África em prol das medidas antiterroristas.

Em relação a isso, o governo de Trump, neste sábado (04/Jan), pediu a invalidez imediata do Tribunal Distrital e nega completamente a decisão.

Trump está permanecendo em sua casa de férias no sul da Flórida desde sexta-feira e, enquanto está praticando golfe e realizando reuniões por telefone com os líderes da Ucrânia e Itália, publicou em seu Twitter que “A decisão deste pseudo juiz é ridícula e será anulada”, e criticou inúmeras vezes a decisão da liminar.

No que se refere à petição do anulamento da suspensão da liminar pelo governo de Trump, o escritório do Procurador-Geral de Washington, que queixava a inconstitucionalidade do decreto presidencial, na noite do dia 04, respondeu ao noticiário da NHK: “Não há nenhuma surpresa na petição pelo presidente Trump. Nós e até os Tribunais de Apelação temos confiança que a decisão do Tribunal Distrital da suspensão do decreto presidencial que viola a constituição será apoiada”.

Fonte: NHK News