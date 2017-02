Gigantes dos EUA são contra o decreto anti-imigração de Trump

No dia 05 de Fevereiro, a Apple, Google, Microsoft e outras 97 empresas se uniram e assinaram uma carta de apoio (amicus brief) contra o decreto presidencial de Trump que proíbe a entrada de imigrantes de 7 países de África e Oriente Médio para a 9ª Vara do Tribunal de Apelações. A Box, empresa de serviços na Cloud, disponibilizou o documento para todos.

Amicus brief on behalf of 97 tech companies, including Box, opposing the executive order on immigration: https://t.co/KjRDqnEuKa — Aaron Levie (@levie) 6 de fevereiro de 2017

O amicus brief é um parecer escrito por organizações e pessoas interessadas em um problema jurídico que é entregue para um tribunal. Esta carta de apoio foi entregue para o processo movido em Minesota (Washington) que suspendeu temporariamente o decreto presidencial de Trump. Esse processo (litígio) está sendo deliberado pela 9ª Vara do Tribunal de Apelações do Tribunal Superior, devido à apelação do governo de Trump.

“Os imigrantes ou seus filhos construíram a Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing, Disney e outros, e mais de 200 empresas da Fortune 500. As vendas anuais dessas empresas são de $4.2 trilhões e empregam milhões de americanos”, escreveram as empresas. Segundo as empresas, o decreto presidencial que limita a entrada de imigrantes “prejudica significativamente o crescimento, inovação e negócios dos EUA”. E ainda, estava escrito que “esse decreto presidencial viola a constituição e as leis de imigração”.

Veja a lista das empresas abaixo:

Fonte: IT Media