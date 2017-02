Decreto anti-imigração continua suspenso: Tribunal mantém decisão e rejeita recurso de Trump

Em relação ao decreto presidencial assinado por Trump que proíbe temporariamente a entrada de imigrantes de 7 países do Oriente Médio e África, no dia 3 deste mês, o Tribunal Federal de Washington emitiu a decisão da liminar que determina sua suspensão temporária.

Trump mostrou sua insatisfação contra a decisão do Tribunal Federal correspondente à Alta Corte, e pediu pelo cancelamento imediato da liminar. No dia 4 deste mês, o Tribunal rejeitou uma das alegações urgentes.

Contudo, no dia 7, o Tribunal de Apelações recebeu as opiniões escritas do governo de Trump e do estado de Washington e escutou os argumentos de ambas as partes em uma reunião por telefone.

Como resultado, na tarde do dia 9 (antes das 10h do dia 10 no horário japonês), o Tribunal Federal decidiu rejeitar formalmente as alegações do governo de Trump, por unanimidade entre os juízes, uma vez que verificaram que os ataques terroristas nos EUA não são exclusivamente destes países e a segurança nacional não foi afetada no período da suspensão do decreto.

Com este julgamento, a medida de suspensão temporária do decreto vai vigorar, e a entrada dos imigrantes destes países continua reconhecida.

A decisão final poderá ser discutida na Suprema Corte

Em relação a esta decisão, o presidente Trump imediatamente reagiu em seu Twitter, dizendo que vai lutar até a Suprema Corte dos EUA: “Nos vemos nos tribunais, a segurança do país está em jogo”.

Fonte: NHK News